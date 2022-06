Rinnovo Radu, accordo trovato tra la Lazio e il difensore rumeno (Di domenica 5 giugno 2022) Stefan Radu ha trovato l’accordo con la Lazio per il Rinnovo del contratto. Il rumeno rimarrà ancora in biancoceleste Importante novità di mercato data da Gianluca Di Marzio per quanto riguarda la Lazio. La società biancoceleste ha infatti trovato l’accordo per il Rinnovo annuale di Stefan Radu. Il difensore, arrivato nel 2008, rimarrà quindi in biancoceleste almeno per un’altra stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Stefanhal’con laper ildel contratto. Ilrimarrà ancora in biancoceleste Importante novità di mercato data da Gianluca Di Marzio per quanto riguarda la. La società biancoceleste ha infattil’per ilannuale di Stefan. Il, arrivato nel 2008, rimarrà quindi in biancoceleste almeno per un’altra stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

