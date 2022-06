Renzi ha in testa il partito dei garantisti: così vuole spaccare la politica. E far fuori i due big (Di domenica 5 giugno 2022) Caro direttore, da rottamatore a mostro. Quale diavoleria ha in mente Matteo Renzi, dopo che il suo libro vola nelle classifiche dei più venduti, grazie anche a presentazioni spettacolo che riempiono le piazze? Tuttavia i piazzamenti letterari a Renzi interessano meno di quelli politici: l'ex rottamatore sa di dover dare una svolta iniziando proprio dalla sua «Italia Viva» e arrivando persino a valutare se rifondarla facendosi anche un po' da parte. Potrebbe essere un modo per intestarsi un più ampio movimento che raduni garantisti e riformisti di ogni schieramento facendo così dimenticare che fu lui a bocciare i provvedimenti di grazia proposti da Giorgio Napolitano o a far dimettere ministri innocenti come Maurizio Lupi. Una mossa che metterebbe nell'angolo i neo-giustizialisti alla Enrico Letta e ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Caro direttore, da rottamatore a mostro. Quale diavoleria ha in mente Matteo, dopo che il suo libro vola nelle classifiche dei più venduti, grazie anche a presentazioni spettacolo che riempiono le piazze? Tuttavia i piazzamenti letterari ainteressano meno di quelli politici: l'ex rottamatore sa di dover dare una svolta iniziando proprio dalla sua «Italia Viva» e arrivando persino a valutare se rifondarla facendosi anche un po' da parte. Potrebbe essere un modo per inrsi un più ampio movimento che radunie riformisti di ogni schieramento facendodimenticare che fu lui a bocciare i provvedimenti di grazia proposti da Giorgio Napolitano o a far dimettere ministri innocenti come Maurizio Lupi. Una mossa che metterebbe nell'angolo i neo-giustizialisti alla Enrico Letta e ...

HuffPostItalia : Matteo Renzi con Il Mostro in testa alle classifiche, 'Questa storia colpisce più di quanto pensassi' - tempoweb : Matteo #Renzi ha in testa il partito dei garantisti. Da Rottamatore a Mostro: così vuole spaccare la #politica… - MijailGT0220 : RT @tempoweb: ??#Lamorgese: emergenza sbarchi ??#Renzi ha in testa il partito dei garantisti ??L’#Ucraina dice no alla pace: “Prima le armi”… - salomone_l : RT @tempoweb: ??#Lamorgese: emergenza sbarchi ??#Renzi ha in testa il partito dei garantisti ??L’#Ucraina dice no alla pace: “Prima le armi”… - tempoweb : ??#Lamorgese: emergenza sbarchi ??#Renzi ha in testa il partito dei garantisti ??L’#Ucraina dice no alla pace: “Prima… -