Regolamento finale playoff Padova-Palermo: come funziona (Di domenica 5 giugno 2022) Padova-Palermo è la finale per i playoff di Serie C che mette in palio l’ultimo posto per la promozione in Serie B: ecco il Regolamento e come funziona. Si tratta di un doppio confronto con andata all’Euganeo e ritorno al Barbera. Si gioca domenica 5 e domenica 12 giugno, e in caso di parità di gol segnati da entrambe le squadre nell’ambito dei 180?, non conterà la regola del gol in trasferta, ma si giocherebbero i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e poi eventualmente si andrebbero a tirare i calci di rigore per stabilire la vincitrice. Per essere promossa nei 180?, dunque, una delle due squadre deve ottenere almeno una vittoria e un pareggio, oppure una vittoria e una sconfitta ma vincendo con uno scarto maggiore rispetto a quello del ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022)è laper idi Serie C che mette in palio l’ultimo posto per la promozione in Serie B: ecco il. Si tratta di un doppio confronto con andata all’Euganeo e ritorno al Barbera. Si gioca domenica 5 e domenica 12 giugno, e in caso di parità di gol segnati da entrambe le squadre nell’ambito dei 180?, non conterà la regola del gol in trasferta, ma si giocherebbero i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno e poi eventualmente si andrebbero a tirare i calci di rigore per stabilire la vincitrice. Per essere promossa nei 180?, dunque, una delle due squadre deve ottenere almeno una vittoria e un pareggio, oppure una vittoria e una sconfitta ma vincendo con uno scarto maggiore rispetto a quello del ...

