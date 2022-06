Regno Unito, sostenibilità aziendale: Londra premia l’italiana Esgeo (Di domenica 5 giugno 2022) La startup innovativa tutta italiana Esgeo, nata per misurare, gestire e pianificare gli impatti su ambiente, società e governance, si è aggiudicata una competizione promossa dal Consolato Generale Britannico, a nome del Department for International Trade (DIT) del Governo britannico, competizione tra le scaleup innovative europee, ovvero le startup che ambiscono a un’espansione internazionale e mirano ad attrarre l’attenzione di investitori, clienti e partner internazionali. Infatti a soli tre anni dalla nascita Esgeo, che ha l’headquarter a Milano – fondata dal manager Fabrizio Fiocchi con il Gruppo Techedge -, ha ricevuto il riconoscimento “Tech Rocketship Awards Italy 2022” assegnato in occasione dell’evento “Open Innovation SMAU Londra”, presso l’Old Truman Brewery un tempo sede della più grande fabbrica di birra di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022) La startup innovativa tutta italiana, nata per misurare, gestire e pianificare gli impatti su ambiente, società e governance, si è aggiudicata una competizione promossa dal Consolato Generale Britannico, a nome del Department for International Trade (DIT) del Governo britannico, competizione tra le scaleup innovative europee, ovvero le startup che ambiscono a un’espansione internazionale e mirano ad attrarre l’attenzione di investitori, clienti e partner internazionali. Infatti a soli tre anni dalla nascita, che ha l’headquarter a Milano – fondata dal manager Fabrizio Fiocchi con il Gruppo Techedge -, ha ricevuto il riconoscimento “Tech Rocketship Awards Italy 2022” assegnato in occasione dell’evento “Open Innovation SMAU”, presso l’Old Truman Brewery un tempo sede della più grande fabbrica di birra di ...

Advertising

SkyTG24 : A #LiveIn Venezia, Stella Moris: “Il caso Assange è un caso politico, la politica sta facendo pressioni. Lui è la p… - DavidPuente : Anche Francesca Donato è cascata nella bufala della falsa locandina del Governo britannico che 'promuove le richies… - a_libutti : @insiemeadonzel @EnricoLetta Non mi risulta che Draghi sia a capo del Regno Unito. Vivo in UK e benzina e bollette… - adapallai : RT @bordoni_russia: Sono Polonia (quasi 100.000 per milione), Slovacchia, Ungheria e Moldavia i paesi che accolgono più profughi ucraini in… - marisaconca : RT @GianricoCarof: In Italia sono in vigore circa 160.000 leggi; in Francia sono circa 7000; in Germania 5500; nel Regno Unito circa 3000.… -