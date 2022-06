Rally Valle d’Aosta | Elwis Chentre profeta in patria

Advertising

mmastrogiacomo : RT @TgrRaiVdA: Rally Valle d'Aosta, trionfo Chentre: 'Un bel capolavoro!' - TgrRaiVdA : Rally Valle d'Aosta, trionfo Chentre: 'Un bel capolavoro!' - GruppoMatou : 43 Rally della Valle d'Aosta - 4 / 5 giugno 2022 - Rally_it : CHENTRE E D’HERIN VINCONO IL VALLE D’AOSTA - aostasera : Elwis Chentre non delude, è suo il 43° Rally della Valle d’Aosta - Aostasera -

IlD'Aosta ha preso il via Domenica 5 Giugno dal suggestivo centro di Aosta a pochi passi dall'Arco di Augusto. Si è sviluppato lungo tre prove speciali ripetute due volte: "Pila", "..." La soddisfazione degli organizzatori nel riportare ilind'Aosta dopo questa lunga assenza è stata grande, come altrettanto grande è stato l'entusiasmo da parte dei tifosi che, dopo ...Venerdi 10 e Sabato 11 Giugno si disputerà la 65° edizione del Rally Coppa Valtellina. Presente alla gara lombarda l'equipaggio Efferre composto da Nussio-Macsenti su Renault Clio N3. Il pilota elveti ...Un confronto che ha tenuto banco fino alla vigilia del Rally quella fra Chentre e Re. Continuato anche sulle prove speciali spettacolari e tecniche che hanno caratterizzato la 43° edizione di questa c ...