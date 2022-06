Raid missilistico su Kiev Cosa c’è dietro la mossa di Putin

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 5 giugno 2022) Era un avvertimento? Oppure un cambio di strategia? La dimostrazione cheè alle corte o la conferma che l’Armata russa ha ritrovato rinnovato vigore? Difficile interpretare le tre esplosioni avvertite oggi a. Ma sono un punto importante in questa guerra, che doveva essere “rapida” e che invece si sta trasformando in un conflitto lungo e doloroso. Con tutto il carico di morte e distruzioni che comporta. Dopo il fallimentare assalto iniziale di fine febbraio, quando alcuni reparti speciali russi approdarono all’aeroporto di Hostomel e cercarono di far cadere il governo ucraino, ne è passata di acqua sotto i ponti. Prima Mosca ha cercato di conquistare la città con i carri armati fatti partire dalla Bielorussia. Poi ha dovuto rivedere i suoi piani, lasciare la zona Nord-Ovest dell’Ucraina per concentrarsi sul Sud e sul Donbass. Adesso la Russia ...