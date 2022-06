Ragusa, collettori contro allagamenti in via Archimede (Di domenica 5 giugno 2022) Ragusa – Nuovi collettori per evitare gli allagamenti di via Archimede a Ragusa. “Anche quando non si vede, o meglio non se ne parla, – dichiara il sindaco Peppe Cassì – il lavoro per raggiungere gli obiettivi strategici che ci siamo posti, spesso necessari a sanare criticità che questa città si trascina da anni, prosegue senza sosta.Sono stati aggiudicati i lavori progettati per contrastare il cronico fenomeno degli allagamenti di via Archimede, con la realizzazione di collettori di acque bianche tra Piazza Croce, Via Lisia e il Piazzale antistante la Polimeri Europa, e tra via Ducezio e lo stesso Piazzale. Si compie quindi l’ultimo passo propedeutico all’apertura dei cantieri prevista a settembre. Si tratta di due opere che rientrano in un ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 5 giugno 2022)– Nuoviper evitare glidi via. “Anche quando non si vede, o meglio non se ne parla, – dichiara il sindaco Peppe Cassì – il lavoro per raggiungere gli obiettivi strategici che ci siamo posti, spesso necessari a sanare criticità che questa città si trascina da anni, prosegue senza sosta.Sono stati aggiudicati i lavori progettati per contrastare il cronico fenomeno deglidi via, con la realizzazione didi acque bianche tra Piazza Croce, Via Lisia e il Piazzale antistante la Polimeri Europa, e tra via Ducezio e lo stesso Piazzale. Si compie quindi l’ultimo passo propedeutico all’apertura dei cantieri prevista a settembre. Si tratta di due opere che rientrano in un ...

