Ragazze molestate sul treno | “Erano in trenta | ci hanno circondato Ci palpeggiavano”

"Erano in trenta. ci hanno circondato. Il caldo ci asfissiava, alcune di noi sono svenute. Cercavamo un controllore senza trovarlo, ci palpeggiavano il sedere e altre parti del corpo. E ridevano di noi. Ci dicevano: "Le donne bianche qui non salgono". È il racconto delle ragazzine pesantemente molestate sul treno regionale 2640 che da Peschiera del Garda (Verona) avrebbe dovuto portarle a Milano, dopo una giornata trascorsa a Gardaland. Le vittime delle hanno denunciato quanto avvenuto dopo l'arrivo in stazione. La gita al parco divertimenti lo scorso 2 giugno è stata rovinata dagli abusi. Sono dieci vittime individuate. Secondo i racconti la banchina e i binari della stazione sono stati invasi "da oltre un centinaio di ragazzi, la maggior parte ...

