Quello che ha fatto quest’uomo è un nuovo record, incredibile l’impresa che ha compiuto (Di domenica 5 giugno 2022) I record sono per molte persone dei traguardi da raggiungere, e in alcuni casi diventano anche delle vere e proprie ossessioni. Per molte persone da raggiungere durante tutta la vita. E’ il caso di questo anziano signore, che ha raggiunto un record che non dimenticherà mai. Si tratta di un uomo giapponese che a ben L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 5 giugno 2022) Isono per molte persone dei traguardi da raggiungere, e in alcuni casi diventano anche delle vere e proprie ossessioni. Per molte persone da raggiungere durante tutta la vita. E’ il caso di questo anziano signore, che ha raggiunto unche non dimenticherà mai. Si tratta di un uomo giapponese che a ben L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

FrancescoBonif1 : La CGIL chiede di tassare le rendite e di alzare i salari. L’unico Governo che lo ha fatto è stato quello Renzi nel… - ligabue : Vi devo ringraziare non solo per quello che mi avete fatto vedere stasera ma ho bisogno di ringraziarvi anche per q… - SabrinaSalerno : Se penso a tutte le volte che sono venuta a Londra… beh… non sono mai riuscita a fare tutto quello che ho fatto con… - AcidamenteBea : RT @RadioRadioWeb: 'Il problema degli Ordini è uno dei più grandi, perché questi sono il punto di riferimento del potere, del dominio. Tram… - StefaniaFalone : RT @putino: Il tentativo in entrambi i fronti è quello di arrivare il prima possibile al fiume Seversky Donets per poi tentare di attravers… -