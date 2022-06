Quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal con la vittoria al Roland Garros? Montepremi, cifre e assegno milionario (Di domenica 5 giugno 2022) Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros 2022. Lo spagnolo ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in una finale a senso unico: sono bastati tre set e appena 2 ore e 20 minuti di gioco per fare festa sulla terra rossa di Parigi. Il mancino di Manacor ha alzato al cielo la Coppa dei Moschettieri per la 14ma volta in carriera e ha portato a casa il 22mo Slam della sua gloriosa carriera, issandosi a +2 sugli eterni rivali Roger Federer e Novak Djokovic. Rafael Nadal continua a scrivere la storia dopo aver vinto tre mesi fa gli Australian Open, a 36 anni ha ribadito di essere ancora ai massimi livelli e di poter primeggiare dall’alto di una classe cristallina. Il punteggio finale di 6-3, 6-3, 6-0 è eloquente e dimostra come questa finale sia stata a senso unico. Si tratta di un risultato ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022)ha vinto il2022. Lo spagnolo ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in una finale a senso unico: sono bastati tre set e appena 2 ore e 20 minuti di gioco per fare festa sulla terra rossa di Parigi. Il mancino di Manacor ha alzato al cielo la Coppa dei Moschettieri per la 14ma volta in carriera e ha portato a casa il 22mo Slam della sua gloriosa carriera, issandosi a +2 sugli eterni rivali Roger Federer e Novak Djokovic.continua a scrivere la storia dopo aver vinto tre mesi fa gli Australian Open, a 36 anni ha ribadito di essere ancora ai massimi livelli e di poter primeggiare dall’alto di una classe cristallina. Il punteggio finale di 6-3, 6-3, 6-0 è eloquente e dimostra come questa finale sia stata a senso unico. Si tratta di un risultato ...

