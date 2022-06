Qatar 2022, a Cardiff finisce il sogno del Mondiale per l’Ucraina. Vince il Galles per 1-0 (Di domenica 5 giugno 2022) Sfuma il sogno dell’Ucraina di approdare al prossimo Mondiale in Qatar. La nazionale di Kiev è stata battuta a Cardiff 1-0 dai padroni di casa del Galles, che si qualificano dunque per la competizione in Qatar. La vittoria è arrivata grazie al tiro di Gareth Bale al 34?, deviato in rete dall’attaccante ucraino Andrey Yarmolenko. Una partita storica per entrambe le squadre. Se infatti per gli ucraini il match contro i Dragoni aveva lo stesso valore di una finale, anche per il Galles si è trattato di un risultato storico. L’unica partecipazione alla fase finale dei Mondiali di calcio del Galles risaliva al 1958, ossia a 64 anni fa. Durante il torneo in Qatar i Dragoni gareggeranno nel gruppo B, assieme all’Inghilterra, ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Sfuma ildeldi approdare al prossimoin. La nazionale di Kiev è stata battuta a1-0 dai padroni di casa del, che si qualificano dunque per la competizione in. La vittoria è arrivata grazie al tiro di Gareth Bale al 34?, deviato in rete dall’attaccante ucraino Andrey Yarmolenko. Una partita storica per entrambe le squadre. Se infatti per gli ucraini il match contro i Dragoni aveva lo stesso valore di una finale, anche per ilsi è trattato di un risultato storico. L’unica partecipazione alla fase finale dei Mondiali di calcio delrisaliva al 1958, ossia a 64 anni fa. Durante il torneo ini Dragoni gareggeranno nel gruppo B, assieme all’Inghilterra, ...

