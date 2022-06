Putin | Se missili a lungo raggio consegnati a Ucraina | colpiremo nuovi siti

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) - Se saranno fornitiall', la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dalla guerra. Ad affermarlo il presidente russo, Vladimir, in una intervista al canale televisivo Rossiya 1. "Se i sistemi Himars saranno(agli ucraini, ndr), ne trarremo le conseguenze appropriate e useremo le nostre armi distruttive, e ne abbiamo in quantità sufficienti, per colpire obiettivi che non stiamo ancora colpendo", ha affermato. Gli Stati Uniti si sono impegnati a consegnare alle forze ucraine quattro lanciarazzi di precisione Himars, ma con una gittata limitata a 50 chilometri. Le armi americane all'? "Stiamo schiacciando come noci i loro sistemi di difesa aerea", ha detto ...