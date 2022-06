Putin avvisa gli Usa | “Useremo armi distruttive contro nuovi obiettivi” L' escalation per i missili

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 giugno 2022) Se saranno fornitia lungo raggio all'Ucraina, la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora rispate dalla guerra. Ad affermarlo il presidente russo, Vladimir, in una intervista al canale televisivo Rossiya 1. "Se i sistemi Himars saranno consegnati agli ucraini ne trarremo le conseguenze appropriate ele nostre, e ne abbiamo in quantità sufficienti, per colpireche non stiamo ancora colpendo. Consegnare altrea Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di estendere il conflitto il più possibile”, ha minacciato. Bisogna ricordare che gli Stati Uniti si sono impegnati a consegnare alle forze ucraine quattro lanciarazzi di precisione Himars, ma con una ...