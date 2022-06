Putin avverte: punteremo nuovi obiettivi se missili a lungo raggio a Ucraina. A Kiev armi anche dalla Spagna (Di domenica 5 giugno 2022) La diplomazia è sempre più assente. La guerra russa-Ucraina rischia un escalation. Il presidente russo Vladimir Putin avverte: "La consegna di nuove armi a Kiev mira a prolungare il conflitto". Putin ha quindi minacciato che se i missili a lungo raggio saranno consegnati al nemico, non esiterà a mirare a nuovi obiettivi. Di fronte a una simile "provocazione", il capo dello Stato "trarrà le dovute conclusioni e utilizzerà le nostre armi per colpire siti che finora non abbiamo preso di mira", ha aggiunto il leader del Cremlino. Per Putin, inoltre, la fornitura statunitense del lanciarazzi multipli (Mlrs) all'Ucraina è collegata al ripristino delle ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 5 giugno 2022) La diplomazia è sempre più assente. La guerra russa-rischia un escalation. Il presidente russo Vladimir: "La consegna di nuovemira a prolungare il conflitto".ha quindi minacciato che se isaranno consegnati al nemico, non esiterà a mirare a. Di fronte a una simile "provocazione", il capo dello Stato "trarrà le dovute conclusioni e utilizzerà le nostreper colpire siti che finora non abbiamo preso di mira", ha aggiunto il leader del Cremlino. Per, inoltre, la fornitura statunitense del lanciarazzi multipli (Mlrs) all'è collegata al ripristino delle ...

