(Di domenica 5 giugno 2022) Il secondo appuntamento con “Opera(a)mare” è in programma aCorricella, per sabato 25 giugno, con inizio alle 20.30 (prenotazioni già aperte per 200 posti a sedere). La partecipazione è gratuita. Il successo di “Opera(a)mare” con la lirica che si avvicina al grande. E insieme ai grandi classici spunta anche una versione di “Povero

Advertising

aerobicteam_ : RT @ginnasticando: ?? Aerobica, Monte di Procida: Campionati Nazionali Assoluti da sogno ?? Sono terminati nel pomeriggio gli Assoluti di G… - ginnasticando : ?? Aerobica, Monte di Procida: Campionati Nazionali Assoluti da sogno ?? Sono terminati nel pomeriggio gli Assoluti… - scalasalva : RT @MegaleHellas: Procida 2022, il Coro del San Carlo incanta il pubblico tra le barche di Marina Chiaiolella - MDuchamp87 : RT @Procida2022: Tutto pronto per il terzo appuntamento di 'Echi delle distanze': alle 21 inizia il concerto dell'Orchestre Tout Puissant M… - Napolitanteam : Procida 2022, il Coro del San Carlo incanta il pubblico tra le barche di Marina Chiaiolella -… -

...alla magia del linguaggio cinematografico "Il giardino segreto" vince BUK Film Festival". Così ... Fabrizio Coniglio, Valeria Zazzaretta, Roberta, Carmen Di Marzo, Tiziana De Giacomo, ..."Faremo un grande lavoro di squadra sia per il 2023 con Monte di, a cui è stato assegnato l'importante riconoscimento di Città europea dello sport, sia per la candidatura di Napoli nel 2026". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, questa ...L’area marina protetta Regno di Nettuno diventa sempre più “tecnologica”: per agevolare la fruizione dei servizi da parte di diportisti e operatori, in un’ottica di trasparenza e inderogabile rispetto ...La baia della Chiaiolella a Procida che diventa teatro lirico. Il pubblico che assiste, numerosissimo, anche dalle barche del porticciolo e dagli angoli più caratteristici del borgo marinaro, il mare ...