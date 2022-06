Pride a Cremona, polemica per bambola travestita da Madonna a seni nudi in corteo (Di domenica 5 giugno 2022) Cremona – Il giorno dopo il primo Cremona Pride, è tempo di polemiche nel capoluogo lombardo. Sotto accusa, in particolare, l’esibizione in corteo di una bambola a grandezza naturale, travestita da Madonna, con i seni scoperti.Una rappresentazione giudicata blasfema, subito contestata sui social, dove nel mirino è finito in particolare il sindaco, Gianluca Galimberti, per il patrocinio concesso all’evento.“Non è cosi, con questo modo squallido e irrispettoso della fede cristiana, che si rivendicano i diritti” si è alzato il coro di diversi esponenti locali della destra, dalla Lega a Forza Italia a Fratelli d’Italia. E soprattutto, a sorpresa vista la riservatezza, è arrivata la critica garbata nei toni ma dura nei contenuti di Giovanni Arvedi, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 5 giugno 2022)– Il giorno dopo il primo, è tempo di polemiche nel capoluogo lombardo. Sotto accusa, in particolare, l’esibizione indi unaa grandezza naturale,da, con iscoperti.Una rappresentazione giudicata blasfema, subito contestata sui social, dove nel mirino è finito in particolare il sindaco, Gianluca Galimberti, per il patrocinio concesso all’evento.“Non è cosi, con questo modo squallido e irrispettoso della fede cristiana, che si rivendicano i diritti” si è alzato il coro di diversi esponenti locali della destra, dalla Lega a Forza Italia a Fratelli d’Italia. E soprattutto, a sorpresa vista la riservatezza, è arrivata la critica garbata nei toni ma dura nei contenuti di Giovanni Arvedi, ...

LaStampa : Cremona Pride: polemiche per la Madonna a seni nudi al corteo - Erica90835855 : - luizenorc : RT @actarus1070: Pride: a Cremona polemiche per Madonna a seni nudi a corteo SPERIAMO CHE LA MADONNA CI FACCIA LA GRAZIA ( - IntSovranista : RT @cappellini_c: Mi risulta che oggi al gay pride di Cremona sia stata profanata l’immagine della Madonna. Ho visto anche una foto che ra… - StigmabaseF : Cremona, polemiche per il manichino della Madonna a seno nudo durante il Gay Pride: Polemiche a Cremona il giorno d… -