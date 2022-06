Pozzuoli | paga una ricarica telefonica con soldi falsi | “Li ho prelevati da un bancomat”

Advertising

. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Vecchia San Gennaro per la segnalazione di ..., in una macelleria, era stato accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il contatore non rilevava consumi ma i militari della locale stazione e specialisti tecnici Enel hanno ... Paga con soldi falsi a Pozzuoli, denunciata: “Li ho appena ritirati dal bancomat” Una 35enne di Pozzuoli è stata denunciata per spendita di monete false. Gli agenti del locale commissariato sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Vecchia San Gennaro dopo aver ...Una 35enne di Pozzuoli (Napoli) è stata denunciata per spendita di monete false: ha tentato di pagare con 2 banconote contraffatte, in casa ne aveva ...