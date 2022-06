Portogallo-Svizzera, le formazioni ufficiali (Di domenica 5 giugno 2022) Alle 20:45 all’èstadio Josè Alvalade scenderanno in campo per la seconda giornata del girone B di Nations League Portogallo e Svizzera. La prima giornata ha visto i portoghesi pareggiare con la Spagna (risultato di 1-1) e la Svizzera sconfitta contro la Repubblica Ceca (sconfitta per 2-1). Il girone B viene guidato dalla Repubblica Ceca, seguono Portogallo e Spagna con un punto a testa. Di seguito le formazioni ufficiali di Portogallo-Svizzera. Il Portogallo nella prima giornata di Nations League ha trovato il pareggio con la Spagna per 1-1 (i gol di Ricardo Horta per i portoghesi, mentre per la Spagna gol di Morata) . Sicuramente nell’undici titolare Fernando Santos cambierà qualcosa visti anche le altre due partite ravvicinate. ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 giugno 2022) Alle 20:45 all’èstadio Josè Alvalade scenderanno in campo per la seconda giornata del girone B di Nations League. La prima giornata ha visto i portoghesi pareggiare con la Spagna (risultato di 1-1) e lasconfitta contro la Repubblica Ceca (sconfitta per 2-1). Il girone B viene guidato dalla Repubblica Ceca, seguonoe Spagna con un punto a testa. Di seguito ledi. Ilnella prima giornata di Nations League ha trovato il pareggio con la Spagna per 1-1 (i gol di Ricardo Horta per i portoghesi, mentre per la Spagna gol di Morata) . Sicuramente nell’undici titolare Fernando Santos cambierà qualcosa visti anche le altre due partite ravvicinate. ...

