Portogallo-Svizzera 3-0 | due gol Cristiano Ronaldo | centodiciassettesimo centro VIDEO

(Di domenica 5 giugno 2022)ha segnato il centosedicesimo e subito dopo ilgol in Nazionale durante, sfida valevole per i gironi della Nations League 2022/2023. Sensazionale vena realizzativa dell’esterno d’attacco lusitano, arrivato alla clamorosa cifra di 814 gol in tutte le competizioni, tra club e selezione nazionale.ha firmato dunque il raddoppio e il tris dei lusitani contro gli elvetici, dopo aver propiziato anche la prima rete del suo Paese su calcio di punizione, con William Carvalho a rifinire. Di seguito ildel gol di, insaziabile in qualsiasi evento: fenomenale.PRIMO GOL...

Advertising

Erfaina1988 : Intanto il #Portogallo sta asfaltando la #Svizzera con doppietta di #Cr7, e pensare che la Svizzera è arrivata prima nel nostro girone… - angelodiana_ : @villaniippazio portogallo svizzera - AndreaC_1998_ : Portogallo-Svizzera X2: - lelebaglioni : Portogallo Svizzera . Cerco il ragazzo da 100 milioni ... . Che fine ha fatto? ?????? - kingzajn : l’italia non è riuscita a battere la svizzera, la SVIZZERA che sta guardando il portogallo giocare a calcio in ques… -

DIRETTA(RISULTATO 1 - 0): SCOCCA LA MEZZ'ORA Giunti alla mezz'ora del primo tempo, il risultato traè cambiato ed è adesso di 1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi) Diretta/(risultato 1 - 0) streaming video tv: William Carvalho! DIRETTA KOSOVO GRECIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS ...Questa sera scendono in campo per la Nations League Portogallo e Svizzera. Queste le formazioni ufficiali. Nella Svizzera gioca titolare il granata Rodriguez. Portogallo (4-3-3): ...Si riporta di seguito le formazioni ufficiali di Portogallo-Svizzera, sfida valida per la seconda giornata di Nations League: panchina per Leao. Portogallo (4-3-3): Rui Patrício; ...