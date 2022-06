Portogallo, Giulia Pession vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Filosofia (Di domenica 5 giugno 2022) L’Italia è salita sul gradino più alto del podio delle Olimpiadi di Filosofia, tenutesi a Lisbona dal 26 al 29 maggio. Ad aver riportato la medaglia d’oro a casa è stata Giulia Pession, studentessa del quinto anno del liceo classico “XXVI Febbraio” di Aosta, che si è distinta tra gli 88 finalisti in gara, provenienti da 42 Paesi di tutto il mondo. Non è stato l’unico risultato raggiunto dalla nostra nazione, dal momento che Giovanni D’Antonio, studente del quinto anno del liceo scientifico “Torricelli” di Somma Vesuviana (NA), ha conquistato, per la seconda volta, la menzione d’onore. Giulia Pession ha svolto la traccia su Eraclito: “Questi quattro giorni sono stati davvero una bellissima opportunità per conoscere nuove persone, vedere una città ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022) L’Italia è salita sul gradino più alto del podio delledi, tenutesi a Lisbona dal 26 al 29 maggio. Ad aver riportato laa casa è stata, studentessa del quinto anno del liceo classico “XXVI Febbraio” di Aosta, che si è distinta tra gli 88 finalisti in gara, provenienti da 42 Paesi di tutto il mondo. Non è stato l’unico risultato raggiunto dalla nostra nazione, dal momento che Giovanni D’Antonio, studente del quinto anno del liceo scientifico “Torricelli” di Somma Vesuviana (NA), ha conquistato, per la seconda volta, la menzione d’onore.ha svolto la traccia su Eraclito: “Questi quattro giorni sono stati davvero una bellissima opportunità per conoscere nuove persone, vedere una città ...

