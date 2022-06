Pontina, incendio accanto al campo rom di Castel Romano: fiamme alte e fumo in strada (Di domenica 5 giugno 2022) Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, 5 giugno, nell’area verde a ridosso della Pontina. Ad essere colpiti arbusti e sterpaglie che costeggiano il campo rom di Castel Romano. Le fiamme hanno costeggiato i moduli abitativi del villaggio, mentre una densa nube nera ha invaso la SS 148, creando disagi per la circolazione. Problemi alla circolazione stradale Lunghe file si sono create in direzione Roma, dove i pendolari stavano rientrando dal luogo ponte del 2 giugno. Al momento si registrano forti rallentamenti proprio nel tratto interessante dall’incendio, a partire da Pomezia Nord fino a Castel Romano. Solo due giorni fa un altro incendio, stavolta nello spartitraffico centrale, aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) Unè scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi, 5 giugno, nell’area verde a ridosso della. Ad essere colpiti arbusti e sterpaglie che costeggiano ilrom di. Lehanno costeggiato i moduli abitativi del villaggio, mentre una densa nube nera ha invaso la SS 148, creando disagi per la circolazione. Problemi alla circolazionele Lunghe file si sono create in direzione Roma, dove i pendolari stavano rientrando dal luogo ponte del 2 giugno. Al momento si registrano forti rallentamenti proprio nel tratto interessante dall’, a partire da Pomezia Nord fino a. Solo due giorni fa un altro, stavolta nello spartitraffico centrale, aveva ...

