(Di domenica 5 giugno 2022) E’ in corso di svolgimento laalorganizzata per quest’oggi in Piazza Indipendenza adal Comune. Il programma della manizione prevede fino alle 20.00ludico-ive per i più, animazione, musica, e unaalpometino interamente donata da Walter De Bardi, responsabile del magazine on line ilcorriereromano.it. Inoltre il Museo Città di– Laboratorio del Novecento ospiterà per l’occasione una video installazione sul passato e il presente delpometino. Le società presenti alla ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, festa dello sport dedicata al calcio: stand, attività per i più piccoli e mostra fotografica (FOTO) - ParliamoDiNews : Pomezia, Festa dello Sport 2022 dedicata al calcio. Domenica 5 giugno in piazza Indipendenza | INFO, il giornale de… -

Il Corriere della Città

CIRCOLAZIONE SOSPESA ANCHE SULLA LINEA ROMA - SULMONA - PESCARA PER GLI EVENTI DIVERSI GLI APPUNTAMENTI NEL LAZIO ALADELLO SPORT DOMENICA PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT DEL 5 ......CIVITAVECCHIA MENTRE SULLA STATALE PONTINA LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E... IN VISTA DELLA "DELLA REPUBBLICA", SONO SOSPESE LE LINEE S13 SAXA RUBRA - TERMINI ED S15 ACILIA ... Pomezia, festa dello sport dedicata al calcio: stand, attività per i più piccoli e mostra fotografica (FOTO) Tutte le Ultime Notizie dalla provincia di Roma e dall'Italia aggiornate in tempo reale: Cronaca, Politica, Attualità, Sport ed Eventi.Grande partecipazione ed entusiasmo alla II Festa dell’educazione alimentare della Pace, organizzata dalla Coldiretti a Roma a Villa Celimontana, che nella giornata di oggi è stata trasformata in una ...