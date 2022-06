Polpa di pomodoro, strani frammenti bianchi: la foto inquietante, ecco cosa sono | Guarda (Di domenica 5 giugno 2022) Uno strano caso, di cui dà conto ilfattoalimentare.it, rispondendo alla lettera di una lettrice, la quale segnala "delle strane particelle rinvenute all'interno di due lattine di Polpa di pomodoro confezionate che ho acquistato al supermercato la settimana scorsa". Immagini piuttosto disgustose, anche inquietanti. "All'interno delle due lattine ne ho trovate diverse, ma nessuna di queste piccole particelle si muoveva, anzi avevano una consistenza abbastanza dura tra le dita, tanto da pensare che non fossero di natura alimentare", spiega il lettore, che si firma Dario. Dunque la risposta del sito specializzato in alimentazione, che spiega di aver fatto vedere la fotografia in questione. E quest'ultimo ha compreso subito con cosa aveva a che fare: si tratta di un germoglio o di un seme germinato, che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Uno strano caso, di cui dà conto ilfattoalimentare.it, rispondendo alla lettera di una lettrice, la quale segnala "delle strane particelle rinvenute all'interno di due lattine didiconfezionate che ho acquistato al supermercato la settimana scorsa". Immagini piuttosto disgustose, anche inquietanti. "All'interno delle due lattine ne ho trovate diverse, ma nessuna di queste piccole particelle si muoveva, anzi avevano una consistenza abbastanza dura tra le dita, tanto da pensare che non fossero di natura alimentare", spiega il lettore, che si firma Dario. Dunque la risposta del sito specializzato in alimentazione, che spiega di aver fatto vedere lagrafia in questione. E quest'ultimo ha compreso subito conaveva a che fare: si tratta di un germoglio o di un seme germinato, che è ...

Advertising

jnperri : @Leo_Puglisi6 La ricetta autentica del ragù alla bolognese depositata presso la Camera di commercio di Bologna pol… - Sfrida2 : Come promesso Guagliu'è venuto na' magnificenza Da napoletana avevo dubbi Ricetta far soffriggere scalogno aglio… - lucafaccio : RT @FattoAlimentare: ??#Polpa di #pomodoro: cosa sono quegli strani frammenti bianchi trovati nella lattina? - FattoAlimentare : ??#Polpa di #pomodoro: cosa sono quegli strani frammenti bianchi trovati nella lattina? - michele_pittoni : @anna_1951 Fettine di Polpa di manzo, non di vitello. La cosa essenziale è il tempo di cottura, che spesso varia co… -