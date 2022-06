Poker per Spinelli e Weering nel Lamborghini Super Trofeo Europa al Paul Ricard (Di domenica 5 giugno 2022) Chi li ferma più? Loris Spinelli e Max Weering inarrestabili . Al Paul Ricard , nel secondo appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa , l'equipaggio del team Bonaldi Motorsport ha preso tutto: ... Leggi su motori.quotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Chi li ferma più? Lorise Maxinarrestabili . Al, nel secondo appuntamento del, l'equipaggio del team Bonaldi Motorsport ha preso tutto: ...

Advertising

AutoMotoCorse : - FRNCS_3 : RT @CriptoGamesIta: Un pomeriggio all’insegna del poker con @ChikaraChimps @The_Cynova @HonestPoker_ @thedogecapital Non mancate! In pali… - CriptoGamesIta : Un pomeriggio all’insegna del poker con @ChikaraChimps @The_Cynova @HonestPoker_ @thedogecapital Non mancate! In… - CIFormula4 : SECONDA VITTORIA PER ANTONELLI E POKER PREMA - Nyankhra : @alexcabot_ @stella009500 @BarbieXanax @DioBenedicaMe Si prendono le testimonianze che si vogliono prendere per sos… -