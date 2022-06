Pogba | «Odio perdere Vi racconto il rapporto con i miei genitori»

(Di domenica 5 giugno 2022) Le parole del centrocampista francese ai microfoni di TF1: ecco cosa ha dichiarato PaulPaulè intervenuto ai microfoni di TF1. Le parole del francese. MENTALITÀ – «Ancora oggi, lo sono sin da piccolo. Sono cresciuto, ma questa mentalità resta ancora la mia forza. L’ho presa più da mio padre, mi ha sempre detto di essere il migliore, di non accettare che qualcuno possa essere più bravo e più forte di me. Dovevo dominare, lavorare più forte. Io gli dicevo: ‘papà, ma ho segnato!’. E lui: ‘è tutto qui?’. La prossima volta ne avrei dovuti fare due. E poi tre». MAMMA – «Una madre di tre ragazzi, di cinque bambini perché ha adottato anche due cugini. Una grande famiglia. L’ha fatto tutta da sola, isono divorziati. Ci ha regalato una grande infanzia, nonostante le ...

