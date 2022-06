Playoff Serie C, Padova-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming (Di domenica 5 giugno 2022) La finale d'andata dei Playoff di Serie C tra Padova e Palermo è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Euganeo" Leggi su mediagol (Di domenica 5 giugno 2022) La finale d'andata deidiC traè in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Euganeo"

Advertising

DiMarzio : #SerieC, manca un giorno alla finale d'andata dei playoff di @LegaProOfficial tra @PadovaCalcio e @Palermofficial:… - OptaPaolo : 2006 - Era dall'11 giugno 2006 in Torino-Mantova che non si andava ai tempi supplementari in una finale playoff di… - Mediagol : Playoff Serie C, Padova-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming - Mediagol : VIDEO Playoff Serie C: la migliore parata delle semifinali di ritorno - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Playoff Serie C: il Top Gol delle semifinali di ritorno -