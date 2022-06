Playoff Serie C, il Palermo vince l’andata: Padova ko 1-0 (Di domenica 5 giugno 2022) Playoff Serie C, il Palermo vincere la finale d’andata in casa del Padova. Ai rosanero basta una rete per avere la meglio Si è giocata oggi l’andata della finale Playoff di Serie C tra Padova e Palermo, con i rosanero che sono riusciti ad avere la meglio. Un 1-0 firmato dal gol di Floriano dopo 10 minuti, che ora pone i rosanero in una posizione di vantaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022)C, ilre la finale d’andata in casa del. Ai rosanero basta una rete per avere la meglio Si è giocata oggidella finalediC tra, con i rosanero che sono riusciti ad avere la meglio. Un 1-0 firmato dal gol di Floriano dopo 10 minuti, che ora pone i rosanero in una posizione di vantaggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

