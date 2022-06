Playoff Serie C, finale tra Padova e Palermo: sfida, programma e diretta tv (Di domenica 5 giugno 2022) Saranno Padova e Palermo a giocarsi la promozione in Serie B nella fase finale dei Playoff di Serie C. La prima gara valida per l’andata della finale si giocherà nella giornata di oggi alle ore 21:00 allo stadio Euganeo di Padova, mentre il ritorno è previsto per domenica 12 giugno alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Partita, quella odierna, che può già essere determinante ai fini della promozione qualora una delle due compagini riuscisse a blindare il risultato, per poi giocare la gara di ritorno con più sicurezze. Sarà una gara ad alto tasso di elettricità. In palio c’è il grande premio rincorso per tutto l’anno. C’è una cadetteria da conquistare assestando l’ultimo, risolutivo, colpo di coda di una stagione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Sarannoa giocarsi la promozione inB nella fasedeidiC. La prima gara valida per l’andata dellasi giocherà nella giornata di oggi alle ore 21:00 allo stadio Euganeo di, mentre il ritorno è previsto per domenica 12 giugno alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera di. Partita, quella odierna, che può già essere determinante ai fini della promozione qualora una delle due compagini riuscisse a blindare il risultato, per poi giocare la gara di ritorno con più sicurezze. Sarà una gara ad alto tasso di elettricità. In palio c’è il grande premio rincorso per tutto l’anno. C’è una cadetteria da conquistare assestando l’ultimo, risolutivo, colpo di coda di una stagione ...

