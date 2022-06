PLAY OFF: buona la prima per l’asd New Gi.Ca Monreale femminile (Di domenica 5 giugno 2022) Monreale – Asd New Gi.Ca sport Monreale 3, Hora volley 0. Inizio scoppiettante dei PLAY off per la squadra femminile Monrealese allenata da mister Pippo Mirto che, con non poche difficoltà, è riuscita ad aggiudicarsi il match contro la squadra di Piana degli Albanesi, grazie alla propria tenacia ed esperienza. I parziali (25-14; 27-25; 25-21) parlano chiaro. l’asd Hora volley, ancora una volta, si è dimostrata una squadra equilibrata in tutti i reparti, aggressiva, tenace e combattiva dando filo da torcere alle ragazze della Gi.Ca che con scioltezza hanno vinto il primo set, faticando per la conquista dell’intero match. Complice anche il caldo soffocante che si respirava in palestra. SFIDA A GIRONI La partita, valevole la seconda fase del campionato di prima ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 5 giugno 2022)– Asd New Gi.Ca sport3, Hora volley 0. Inizio scoppiettante deioff per la squadrase allenata da mister Pippo Mirto che, con non poche difficoltà, è riuscita ad aggiudicarsi il match contro la squadra di Piana degli Albanesi, grazie alla propria tenacia ed esperienza. I parziali (25-14; 27-25; 25-21) parlano chiaro.Hora volley, ancora una volta, si è dimostrata una squadra equilibrata in tutti i reparti, aggressiva, tenace e combattiva dando filo da torcere alle ragazze della Gi.Ca che con scioltezza hanno vinto il primo set, faticando per la conquista dell’intero match. Complice anche il caldo soffocante che si respirava in palestra. SFIDA A GIRONI La partita, valevole la seconda fase del campionato di...

