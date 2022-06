Platinum Pageant, ecco il gran finale del Giubileo della regina: le foto (Di domenica 5 giugno 2022) Le celebrazioni per i 70 anni sul trono di Elisabetta II si sono concluse con una spettacolare sfilata che ha coinvolto migliaia di artisti e di sudditi in festa. Alla fine dello spettacolo senza precedenti The Queen, allegra e in gran forma, ha salutato la folla dal balcone di Buckingham Palace Leggi su vanityfair (Di domenica 5 giugno 2022) Le celebrazioni per i 70 anni sul trono di Elisabetta II si sono concluse con una spettacolare sfilata che ha coinvolto migliaia di artisti e di sudditi in festa. Alla fine dello spettacolo senza precedenti The Queen, allegra e informa, ha salutato la folla dal balcone di Buckingham Palace

andrea_boscaro : RT @vincos: Un ologramma della regina sfila per le strade di Londra e voi pensate che il metaverso sia un'idea folle? - vincos : Un ologramma della regina sfila per le strade di Londra e voi pensate che il metaverso sia un'idea folle? - VanityFairIt : Dal mega concerto a Buckingham Palace alla spettacolare sfilata Platinum Pageant, Londra si prepara a due giorni di… - Daniela_Virzi : CHARLOTTE TILBURY È PARTNER UFFICIALE DEL PLATINUM JUBILEE PAGEANT #beauty #charlottetilbury - VanessaSantoni : RT @TheItalianTimes: ?? THE QUEEN’S PLATINUM JUBILEE #GiubileodiPlatino, #reginaelisabetta. Il Regno Unito festeggia (dal 2 al 5 giugno) i 7… -