Pirlo potrebbe tornare ad allenare: i dettagli (Di domenica 5 giugno 2022) KARAGUMRUK PEDULLA – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune indiscrezioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul possibile ritorno in panchina di Andrea Pirlo. Ecco quanto affermato. “Il Karagumruk cerca un allenatore importante e l’ha individuato in Andrea Pirlo. Contatti in corso, non ci sono accordi definitivi ma lo stesso ex Juve ha aperto alla possibilità di andare a Istanbul. Pirlo ha avuto altre richieste che fin qui non ha voluto approfondire. Il Karagumruk è reduce da un campionato importante, le ambizioni del club sono elevate, Pirlo troverebbe tanti italiani oppure ex protagonisti in Serie A, a partire dal portiere Viviano e dell’attaccante Borini”. Dopo essere stato ingaggiato dalla Juventus nel 2020 per fare la sua prima esperienza con l’Under 23, si ritrova in ... Leggi su seriea24 (Di domenica 5 giugno 2022) KARAGUMRUK PEDULLA – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune indiscrezioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul possibile ritorno in panchina di Andrea. Ecco quanto affermato. “Il Karagumruk cerca un allenatore importante e l’ha individuato in Andrea. Contatti in corso, non ci sono accordi definitivi ma lo stesso ex Juve ha aperto alla possibilità di andare a Istanbul.ha avuto altre richieste che fin qui non ha voluto approfondire. Il Karagumruk è reduce da un campionato importante, le ambizioni del club sono elevate,troverebbe tanti italiani oppure ex protagonisti in Serie A, a partire dal portiere Viviano e dell’attaccante Borini”. Dopo essere stato ingaggiato dalla Juventus nel 2020 per fare la sua prima esperienza con l’Under 23, si ritrova in ...

