Piaceva al Napoli: Senesi è l’obiettivo di un’altra top di Serie A (Di domenica 5 giugno 2022) Marcos Senesi era un obiettivo di mercato del Napoli la scorsa stagione. Anche a gennaio gli azzurri provarano un approccio con il Feyenoord per il difensore argentino che, però, non è mai stato considerato davvero in vendita. Per questo, poi, gli azzurri si fiondarono su Axel Tuanzebe che non ha portato apporto alla squadra di Luciano Spalletti. Calciomercato Napoli Senesi (Getty Images)Senesi, niente Napoli: piace all’Inter se parte Bastoni Il Napoli, poi, ha mollato la presa su Marcos Senesi, anche per le richieste economiche del calciatore e del Feyenoord. Ha anche disputato la finale di Conference League contro la Roma e il suo valore è aumentato ancora in questa stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter rischia ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 giugno 2022) Marcosera un obiettivo di mercato della scorsa stagione. Anche a gennaio gli azzurri provarano un approccio con il Feyenoord per il difensore argentino che, però, non è mai stato considerato davvero in vendita. Per questo, poi, gli azzurri si fiondarono su Axel Tuanzebe che non ha portato apporto alla squadra di Luciano Spalletti. Calciomercato(Getty Images), niente: piace all’Inter se parte Bastoni Il, poi, ha mollato la presa su Marcos, anche per le richieste economiche del calciatore e del Feyenoord. Ha anche disputato la finale di Conference League contro la Roma e il suo valore è aumentato ancora in questa stagione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter rischia ...

Advertising

GennaroZ1985 : @Napoli_Report @kisskissnapoli Peccato mi piaceva deulofeu, ci avevo quasi creduto, ma ora che l’ha detto… - Pasqual61074256 : @RwondoNaples Ma in questo caso si tratta di riserva,a Napoli si parlava di post-Osimhen ovvio che alla gente non piaceva - zfon99 : @ChrisElMuss non so perché ma che il milan fosse una squadra di merda piaceva a molti giornalisti, capisco tifosi d… - ViSal_Corecap : @Andrea842631710 @AntonioRus25 Si esatto. Il coreano che é stato accostato tante volte a noi mi piaceva tanto,non s… - infoitsport : Piaceva anche al Napoli, il nazionale svizzero ad un passo dall'Espanyol -