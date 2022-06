Perché il Donbass è sempre stato la spina nel fianco di Kiev (Di domenica 5 giugno 2022) Lugansk non si è dichiarata indipendente di punto in bianco. Lo era già nel 1990, a pochi mesi dal collasso dell’Unione sovietica. A ricordarlo sono un documento della Cia, redatto nei mesi difficili della transizione Ucraina, e uno studio poco noto ai più, in Occidente, sulla grave situazione delinquenziale e di corruzione che investì l’Ucraina nei InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 5 giugno 2022) Lugansk non si è dichiarata indipendente di punto in bianco. Lo era già nel 1990, a pochi mesi dal collasso dell’Unione sovietica. A ricordarlo sono un documento della Cia, redatto nei mesi difficili della transizione Ucraina, e uno studio poco noto ai più, in Occidente, sulla grave situazione delinquenziale e di corruzione che investì l’Ucraina nei InsideOver.

Advertising

NicolaPorro : Il racconto di Micalessin dal fronte del #Donbass: 'Qui l'esercito russo viene salutato come esercito liberatore pe… - _Nico_Piro_ : costituzionali delle repubbliche” cit.). E’ importante perchè si stabilisce quella testa di ponte necessaria ad apr… - Catia05605065 : @Paolodemalde @fido6362 @EttoreGiuliano @DmitryEvic Ma non mi pare che anche in Donbass li abbiano accolti con fior… - Loestestest : RT @Antifa80: L'esercito di #Kiev non ha perso l'abitudine di bombardare i civili nel #Donbass. Del resto, lo fanno da otto anni. Perché sm… - LorettaChiara : RT @Antifa80: L'esercito di #Kiev non ha perso l'abitudine di bombardare i civili nel #Donbass. Del resto, lo fanno da otto anni. Perché sm… -