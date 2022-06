Pentecoste, il Papa: “Senza lo Spirito gli ammodernamenti nella Chiesa non bastano” (Di domenica 5 giugno 2022) Città del Vaticano – La Chiesa ringiovanisce per lo Spirito Santo. “Stiamo attenti: Lui la ringiovanisce, non noi. Perché la Chiesa non si programma e i progetti di ammodernamento non bastano”. Al contrario, è “lo Spirito” che “ci libera dall’ossessione delle urgenze e ci invita a camminare su vie antiche e sempre nuove, quelle della testimonianza, della povertà, della missione, per liberarci da noi stessi e inviarci al mondo”. Il monito arriva dal Papa che, in una basilica di San Pietro addobbata a festa e gremita da migliaia di fedeli, assiste – Senza presiedere – la Messa nella Solennità di Pentecoste, festa che chiude il Tempo Pasquale. Il Pontefice partecipa al rito restando seduto di fronte l’altare. Al momento dell’omelia, in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 giugno 2022) Città del Vaticano – Laringiovanisce per loSanto. “Stiamo attenti: Lui la ringiovanisce, non noi. Perché lanon si programma e i progetti di ammodernamento non”. Al contrario, è “lo” che “ci libera dall’ossessione delle urgenze e ci invita a camminare su vie antiche e sempre nuove, quelle della testimonianza, della povertà, della missione, per liberarci da noi stessi e inviarci al mondo”. Il monito arriva dalche, in una basilica di San Pietro addobbata a festa e gremita da migliaia di fedeli, assiste –presiedere – la MessaSolennità di, festa che chiude il Tempo Pasquale. Il Pontefice partecipa al rito restando seduto di fronte l’altare. Al momento dell’omelia, in ...

