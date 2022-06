Pensione a 64 anni con assegno ridotto: in cosa consiste la nuova ipotesi al vaglio del Governo (Di domenica 5 giugno 2022) Pensione a 64 anni con assegno ridotto dal 10 al 18%: in che cosa consiste la nuova ipotesi posta all’esame del Governo italiano? Pensione a 64 anni con assegno ridotto dal 10 al 18% e con 20 anni di contribuzione Quota 102 decadrà alla fine del 2022 e, a partire dal 2023, è prevista la reintroduzione della legge Fornero nella sua versione originale. In questo modo, i lavoratori italiani potranno andare in Pensione all’età di 67 anni oppure con almeno 43 anni di lavoro per gli uomini e 42 per le donne. La riadozione della legge Fornero potrebbe essere scongiurata soltanto nel caso in cui, entro i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 5 giugno 2022)a 64condal 10 al 18%: in chelaposta all’esame delitaliano?a 64condal 10 al 18% e con 20di contribuzione Quota 102 decadrà alla fine del 2022 e, a partire dal 2023, è prevista la reintroduzione della legge Fornero nella sua versione originale. In questo modo, i lavoratori italiani potranno andare inall’età di 67oppure con almeno 43di lavoro per gli uomini e 42 per le donne. La riadozione della legge Fornero potrebbe essere scongiurata soltanto nel caso in cui, entro i ...

Advertising

robybrancaccio : @liviovarriale Caro @liviovarriale non cadere anche tu in facili qualunquismi….la politica non si fa con i sondaggi… - RusPan72333006 : @Josse34775797 Per me di Maria è sempre stato un grandissimo VAFFA... sono 7 anni che sta in pensione a Parigi... L… - fede8804 : @lauraboldrini @rabetbypipd Io italian*, se esco di casa e si intrufolano dei delinquenti extracomunitari che tanto… - ArocleLanzillo : @Riderman57 E sti cazzi. Perché noi giovani dobbiamo pagarti la pensione? La vostra salvezza è che siamo una genera… - MariaRi02793146 : RT @romatoday: In pensione a 63 anni dal 1º gennaio 2023: chi lascerà il lavoro -