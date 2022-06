Partiamo per la Transafricana! Da Città del Capo al Cairo, la nostra avventura di charity sul blog (Di domenica 5 giugno 2022) In questo spazio vi racconteremo le emozioni di un viaggio incredibile attraverso il continente africano; seguiteci in questa avventura di oltre 27.000 chilometri, tra deserti, foreste e savane, dove incontreremo persone meravigliose e visiteremo luoghi spettacolari. L’idea di organizzare questo viaggio, che attraversa l’Africa da sud a nord, da Città del Capo in Sudafrica al Cairo in Egitto, è nata durante il periodo del lockdown. Tutto è partito, da una parte, dal desiderio di tornare alla normalità e a viaggiare e, dall’altra, dalla preoccupazione per quello che stava accadendo nel continente africano che noi tanto amiamo. L’itinerario della Transafricana qui il programma, da Città del Capo al Cairo, ripercorre in gran parte il tracciato della ferrovia ideata da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) In questo spazio vi racconteremo le emozioni di un viaggio incredibile attraverso il continente africano; seguiteci in questadi oltre 27.000 chilometri, tra deserti, foreste e savane, dove incontreremo persone meravigliose e visiteremo luoghi spettacolari. L’idea di organizzare questo viaggio, che attraversa l’Africa da sud a nord, dadelin Sudafrica alin Egitto, è nata durante il periodo del lockdown. Tutto è partito, da una parte, dal desiderio di tornare alla normalità e a viaggiare e, dall’altra, dalla preoccupazione per quello che stava accadendo nel continente africano che noi tanto amiamo. L’itinerario della Transafricana qui il programma, dadelal, ripercorre in gran parte il tracciato della ferrovia ideata da ...

Advertising

fleinaudi : Litighiamo, ci insultiamo, ma un dato certo c’è. La destra è divisa sul voto referendario. La sinistra è unita sul… - Pie010101 : @HikenNoFede2 Prossimo anno partiamo per portarla Milano - Mag_erri : Partiamo dal principio: HARRY POTTER, icona bi per eccellenza - Simo42953017 : @CalosiGuido @ildelfinogiulio Quello che sta facendo Putin nn ha scusanti, a scapito di migliaia di innocenti; se v… - Givemeaname390 : arriviamo e prendiamo un bus per andare nel paesino dove stava mia zia. Una volta arrivati lasciamo i bagagli e i m… -