Papa Francesco s'appella alle Nazioni: 'S'imbastiscano negoziati veri, altrimenti sarà la rovina' (Di domenica 5 giugno 2022) Papa Francesco ha lanciato un "appello ai responsabili delle Nazioni: non portate l'umanità alla rovina", "si mettano in atto veri negoziati, concrete trattative per un cessate il fuoco". E' quanto ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 5 giugno 2022)ha lanciato un "appello ai responsabili delle: non portate l'umanità alla", "si mettano in atto, concrete trattative per un cessate il fuoco". E' quanto ...

Advertising

antoniospadaro : Papa Francesco e la guerra. Quelle prese di posizione rischiose e incomprese. 100 giorni e 50 interventi, uno ogni… - Avvenire_Nei : Papa Francesco ai giovani preti e monaci ortodossi: l'unità è necessaria - Avvenire_Nei : #Ucraina Il Papa: desidero andare a Kiev appena possibile - attilascuola : RT @cappellini_c: Mi risulta che oggi al gay pride di Cremona sia stata profanata l’immagine della Madonna. Ho visto anche una foto che ra… - francebavetta : @pietroraffa Mah. Io non lo so. Non ne sono sicuro quanto lei. Solitamente le due vie insieme non si percorrono. No… -