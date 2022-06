Papa Francesco il 28 agosto visiterà L’Aquila

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 5 giugno 2022) CITTÀ DEL VATICANO – per aprire la Porta Santa e il Giubileo di Celestino V, nella Perdonanza del 2022. Proprio così. La notizia è ormai ufficiale. Il programma – comunicato dal Vaticano – prevede la partenza del pontefice, in elicottero, alle 8. L’atterraggio nello Stadio Gran Sasso di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Frattura tra Bergoglio e Ratzinger? App per le messe, la Chiesa diventa 4.0 Riapre San Pietro e le chiese d’Italia Salvini torna ad attaccare sulle carceri Di Maio è atterrato a Tripoli per incontrare Serraje i social: “Stiamo perdendo la capacità di ascoltare”