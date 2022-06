Pallanuoto Serie A2 | la Napoli Nuovo batte la Sis Roma e consolida il primato

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– LaNuoto vince con merito sulla Sise mantiene la vetta della classifica con una lunghezza di vantaggio sulla Brizz Nuoto. Una partita sempre condotta avanti nel punteggio dalla compagine flegrea che sin dalle prime battute ha messo la gara in discesa. In evidenza tra le azzurre le prove di Anna De Magistris, autrice di sei reti brava a sfruttare in attacco con scaltrezza e furbizia le occasioni avute. Bene anche le prove di Simona Abbate, attenta anche in fase di copertura, e della Parisi che ha trovato reti importanti e di pregevole fattura. In appena due minuti e mezzo dall’inizio del matchfa subito capire che il ko subito la scorsa settimana si è trattato solo di una giornata negativa. Una doppietta della De Magistris e, poi, i goal di Abbate e Parisi ...

