Padova-Palermo, “Euganeo” sold-out: info viabilità, cancelli aperti dalle 17:30 (Di domenica 5 giugno 2022) Esaurita la disponibilità dei biglietti anche nella Gradinata Est dello stadio Euganeo di Padova, adesso sold-out per la sfida con il Palermo Leggi su mediagol (Di domenica 5 giugno 2022) Esaurita la disponibilità dei biglietti anche nella Gradinata Est dello stadiodi, adesso-out per la sfida con il

Advertising

TgrRaiSicilia : Promozione in B, il @Palermofficial a Padova per la partita d'andata della finale. 'Vinceremo. Niente potrà fermarc… - PalermoToday : Palermo, da domani parte la vendita dei biglietti per la finale di ritorno col Padova - ILOVEPACALCIO : Padova-Palermo: all'Euganeo in 14mila, sold-out anche la Gradinata Est - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Mediagol, esclusiva Gianluca Di Marzio: verso Padova-Palermo e City Group - Mediagol : VIDEO Mediagol, esclusiva Gianluca Di Marzio: verso Padova-Palermo e City Group -