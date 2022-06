Padova, battere il Palermo per completare la missione stagionale (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo aver sfiorato l’impresa all’ultima giornata, il Padova si è dovuto arrendere ai playoff, in cui si è presentata da favorita assieme alla Reggiana. Tuttavia, a differenza degli emiliani, i biancoscudati non hanno deluso le aspettative, superando, seppur con il brivido, Juventus U23 e Catanzaro. Contro un Palermo in grande spolvero, però, i ragazzi di Oddo per conquistarsi la Serie B dovranno cercare di riprendere quel ritmo e quella forza che li avevano caratterizzati nella seconda metà di campionato e che gli avevano permesso di recuperare tanti punti al Südtirol. La stagione del Padova Con 85 punti in campionato, frutto di 25 successi, 10 pareggi e 3 sole sconfitte, sembra quasi impossibile arrivare secondi in Serie C. Eppure è ciò che è capitato al Padova, per merito soprattutto degli avversari del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo aver sfiorato l’impresa all’ultima giornata, ilsi è dovuto arrendere ai playoff, in cui si è presentata da favorita assieme alla Reggiana. Tuttavia, a differenza degli emiliani, i biancoscudati non hanno deluso le aspettative, superando, seppur con il brivido, Juventus U23 e Catanzaro. Contro unin grande spolvero, però, i ragazzi di Oddo per conquistarsi la Serie B dovranno cercare di riprendere quel ritmo e quella forza che li avevano caratterizzati nella seconda metà di campionato e che gli avevano permesso di recuperare tanti punti al Südtirol. La stagione delCon 85 punti in campionato, frutto di 25 successi, 10 pareggi e 3 sole sconfitte, sembra quasi impossibile arrivare secondi in Serie C. Eppure è ciò che è capitato al, per merito soprattutto degli avversari del ...

