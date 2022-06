Orlando: “Lega e FdI hanno votato contro il Pnrr al Parlamento europeo, come possono gestire loro i fondi? Le hanno sbagliate tutte” (Di domenica 5 giugno 2022) “Andate a vedere nella seduta del Parlamento europeo come hanno votato Lega e Fratelli d’Italia quanto è stato proposto il Pnrr. hanno votato contro. Ma secondo voi queste forze politiche possono gestire i fondi europei?“. A dirlo, dal palco di Palermo, in città per sostenere la candidatura di Franco Miceli, è stato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. “Se c’è una cosa che non ci possiamo rimproverare è quella di non aver fatto ciò che ci proponeva la destra in questi anni. Le hanno sbagliate tutte. Pensiamo alla lotta alla pandemia: per strizzare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) “Andate a vedere nella seduta dele Fratelli d’Italia quanto è stato proposto il. Ma secondo voi queste forze politicheeuropei?“. A dirlo, dal palco di Palermo, in città per sostenere la candidatura di Franco Miceli, è stato il ministro del Lavoro, Andrea. “Se c’è una cosa che non ci possiamo rimproverare è quella di non aver fatto ciò che ci proponeva la destra in questi anni. Le. Pensiamo alla lotta alla pandemia: per strizzare ...

Advertising

_Gi_Ci_ : @EnricoLetta Anche Orlando rispose (più o meno mentre Zinga chiudeva a ogni alleanza tra IV e PD se Renzi avesse sf… - pepemanifesto : RT @PRCPadova: Date diritti e cittadinanza a questi, e non rimborsi ai balneari, cari Draghi, Orlando, PD, 5S, Lega e compagnia cantante. - abruzzoweb : VOTO L’AQUILA: CRIPPA “LEGA E CENTRODESTRA VINCENTI”. DOMANI ARRIVANO BOCCIA, ORLANDO E CROSETTO - folucar : RT @PRCPadova: Date diritti e cittadinanza a questi, e non rimborsi ai balneari, cari Draghi, Orlando, PD, 5S, Lega e compagnia cantante. - ankerachele : RT @PRCPadova: Date diritti e cittadinanza a questi, e non rimborsi ai balneari, cari Draghi, Orlando, PD, 5S, Lega e compagnia cantante. -

Giugno di fuoco per Governo e Camere La Lega ha annunciato con una interrogazione in commissione Lavoro di non accettare la decisione del governo, difesa dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, di estendere l'una tantum ai percettori ... 12 giugno. Esperimenti, ritorni, alleanze rotte e improbabili. Le curiosità di un voto Con il 12 giugno finisce l'era di Leoluca Orlando, protagonista negli anni '80 di una grande ...dal Carroccio da Matteo Salvini) eletto due volte nel 2007 e nel 2012 sempre al primo turno con la Lega, ... Il Fatto Quotidiano Laha annunciato con una interrogazione in commissione Lavoro di non accettare la decisione del governo, difesa dal ministro del Lavoro, Andrea, di estendere l'una tantum ai percettori ...Con il 12 giugno finisce l'era di Leoluca, protagonista negli anni '80 di una grande ...dal Carroccio da Matteo Salvini) eletto due volte nel 2007 e nel 2012 sempre al primo turno con la, ... Orlando: “Lega e FdI hanno votato contro il Pnrr al Parlamento europeo, come possono gestire loro i…