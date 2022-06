Oltre i cento giorni. Perché (e come) fermare Putin (Di domenica 5 giugno 2022) Sono già passati cento giorni dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina e possiamo dire che il mondo non sia più lo stesso. Quella che, secondo le intenzioni iniziali di Vladimir Putin, doveva essere una guerra lampo che in pochi giorni avrebbe portato alla sostituzione di Volodymyr Zelensky con un presidente “fantoccio” amico di Mosca, si è trasformata, grazie al valore dell’esercito ucraino ma soprattutto alla risposta compatta dell’Occidente, in un conflitto di logoramento che potrebbe durare ancora molto a lungo. Nel frattempo, le conseguenze sono già state amplissime a livello globale: i rapporti di forza tra Stati potrebbero essere ridefiniti, mentre l’economia sta subendo un secondo shock dopo quello rappresentato dalla pandemia, con il rischio di una crisi alimentare mondiale alle porte che potrebbe far ... Leggi su formiche (Di domenica 5 giugno 2022) Sono già passatidall’inizio dell’invasione russa in Ucraina e possiamo dire che il mondo non sia più lo stesso. Quella che, secondo le intenzioni iniziali di Vladimir, doveva essere una guerra lampo che in pochiavrebbe portato alla sostituzione di Volodymyr Zelensky con un presidente “fantoccio” amico di Mosca, si è trasformata, grazie al valore dell’esercito ucraino ma soprattutto alla risposta compatta dell’Occidente, in un conflitto di logoramento che potrebbe durare ancora molto a lungo. Nel frattempo, le conseguenze sono già state amplissime a livello globale: i rapporti di forza tra Stati potrebbero essere ridefiniti, mentre l’economia sta subendo un secondo shock dopo quello rappresentato dalla pandemia, con il rischio di una crisi alimentare mondiale alle porte che potrebbe far ...

