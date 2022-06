Olimpiadi Cortina, centinaia al Passo Giau per la difesa delle Dolomiti contro l’impatto ambientale dei Giochi e l’allarme sfruttamento (Di domenica 5 giugno 2022) Alcune centinaia di ambientalisti si sono dati appuntamento al Passo Giau, a pochi chilometri da Cortina, per la terza edizione di Non nel mio nome, manifestazione di protesta contro il “saccheggio” delle Dolomiti. Due i temi trattati in particolare durante il dibattito all’aperto: la denuncia dell’impatto ambientale che sarà provocato dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 (pista da bob, villaggio olimpico, mancanza di valutazione d’impatto ambientale, eccesso di cantierizzazione, crescita smisurata delle spese pubbliche…) e l’allarme per i progetti di sfruttamento del Passo Giau (nuovo albergo da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Alcunedi ambientalisti si sono dati appuntamento al, a pochi chilometri da, per la terza edizione di Non nel mio nome, manifestazione di protestail “saccheggio”. Due i temi trattati in particolare durante il dibattito all’aperto: la denuncia delche sarà provocato dalleMilano-2026 (pista da bob, villaggio olimpico, mancanza di valutazione d’impatto, eccesso di cantierizzazione, crescita smisurataspese pubbliche…) eper i progetti didel(nuovo albergo da ...

