Obbligo vaccino ATA, il periodo di sospensione senza retribuzione non fa maturare le ferie (Di domenica 5 giugno 2022) Una domanda che può interessare diversi colleghi è, in attesa dello svolgersi dei vari ricorsi, come deve comportarsi chi come me è stato sospeso dal 21 dicembre al 31 marzo per il calcolo delle ferie da chiedere? Il mio quesito specifico è più complesso però…oltre alla situazione sopra esplicitata ho un contratto a T.I. alla L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 giugno 2022) Una domanda che può interessare diversi colleghi è, in attesa dello svolgersi dei vari ricorsi, come deve comportarsi chi come me è stato sospeso dal 21 dicembre al 31 marzo per il calcolo delleda chiedere? Il mio quesito specifico è più complesso però…oltre alla situazione sopra esplicitata ho un contratto a T.I. alla L'articolo .

Advertising

GuidoDeMartini : ?? È COSÌ DIFFICILE DA CAPIRE che ci sono TANTI ITALIANI che mettono in discussione non l’efficacia del vaccino MA L… - GuidoDeMartini : @Pitstulli ??L’obbligo per i sanitari con la sospensione è lo schifo peggiore ??I sanitari NON vaccinati sono gli uni… - GuidoDeMartini : ?? CI SONO PERSONE che preferiscono scientemente affrontare la ipotetica malattia anziché vaccinarsi: LA LORO VOLONT… - Agilajat2 : RT @AlanPanassiti: Anche #dentrolanotizia rilancia le tesi allucinanti di #naomiwolf, tutto tranne che un medico: 'Peggio di Mengele'. E #m… - orizzontescuola : Obbligo vaccino ATA, il periodo di sospensione senza retribuzione non fa maturare le ferie -