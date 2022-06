Nuova sparatoria negli Stati Uniti | “diversi aggressori” aprono il fuoco contro la folla | tre morti e 11 feriti

(Di domenica 5 giugno 2022). Questa volta ad essere colpita è la città di Filadelfia, dove “”, secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei media locali, nella notte hanno aperto illauccidendo 3 persone e ferendone altre 11. La polizia è accorsa sul posto dopo l’allarme segnalato poco prima della mezzanotte. Le pallottole, si apprende dai primi racconti, hanno raggiunto almeno 14 persone, trasportate immediatamente in ospedale. Due uomini e una donna sono deceduti a causa delle gravissime ferite riportate. Un poliziotto ha sparato a uno degliche però è riuscito a fuggire e non è noto se sia stato colpito. Sul posto sono state ritrovate ...

