Nudi alla meta: inaugurata la spiaggia naturista nel nuovo sito della Lecciona, a Viareggio (Di domenica 5 giugno 2022) Un nuovo modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della Nudità in comune, che ha lo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e quello dell'ambiente. E' questo il leitmotiv di Anita, l'Associazione (apolitica nata nel 1966) Naturisti Italiani che ha inaugurato domenica 5 giugno il nuovo sito della Lecciona a Viareggio. Si tratta di circa 750 metri di sabbia "super free" che ha radunato il giorno dell'inaugurazione centinaia di adepti di Adamo. Toscana, debutta la spiaggia per Nudisti: si trova tra i pali 13 e 15 tra la spiaggia della Lecciona e la Marina di Torre del Lago (Lucca).

