Nordafricani molestano ragazzine a Peschiera, la Meloni attacca: "Ma la sinistra non s'indigna?" (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo le denunce, scattano i primi fermi per la gang di Nordafricani che si sarebbero resi responsabili delle molestie denunciate da una decina di ragazzine lombarde che erano salite a Peschiera del Garda ( Verona) sul treno regionale Verona-Milano al termine di una giornata trascorsa a Gardaland, il 2 giugno scorso. "Stiamo facendo accertamenti su tutti i fatti che possono avere risultanze penali", ha detto all'Ansa Carlo Bartelli, precisando che «stiamo procedendo con una ricostruzione dei fatti avvenuti giovedì in spiaggia, nell'abitato di Peschiera del Garda e sul treno; gli accertamenti sono in corso e proseguiranno», ha concluso. Nordafricani, dunque, ma su molte testate italiane questa definizione viene sorvolata per evitare di trasformare la squallida vicenda in un caso politico sgradito alla ...

