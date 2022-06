Non solo Ucraina. L’Italia è nell’occhio di una crisi idrica (Di domenica 5 giugno 2022) Seguo sempre la Parata del 2 giugno sui Fori Imperiali: sia per orgoglio patriottico, sia per la nostalgia di quando vi sfilai io, ventinove anni fa, giovane, bello (difficile da credere, lo so), e impeccabile nella mia divisa bianca di Ufficiale di Marina. Quest’anno ho avuto l’impressione che, a differenza che nel passato, la sua natura militare non sia stata dissimulata, ma esibita platealmente. Nessun accenno alle “forze di pace”, come quando le nostre truppe combattevano in teatri di guerra, ma sotto il pudico velo del “peacekeeping”. Siamo in guerra, è un fatto. Dopo due anni di retorica militaresca a proposito della lotta alla pandemia, con metafore come ‘prima linea’ per parlare di ospedali, abbiamo in Europa una guerra vera, con i soldati, non con gli infermieri. Si combatte solo in Ucraina (per ora, speriamo), ma noi ci siamo dentro fino al ... Leggi su formiche (Di domenica 5 giugno 2022) Seguo sempre la Parata del 2 giugno sui Fori Imperiali: sia per orgoglio patriottico, sia per la nostalgia di quando vi sfilai io, ventinove anni fa, giovane, bello (difficile da credere, lo so), e impeccabile nella mia divisa bianca di Ufficiale di Marina. Quest’anno ho avuto l’impressione che, a differenza che nel passato, la sua natura militare non sia stata dissimulata, ma esibita platealmente. Nessun accenno alle “forze di pace”, come quando le nostre truppe combattevano in teatri di guerra, ma sotto il pudico velo del “peacekeeping”. Siamo in guerra, è un fatto. Dopo due anni di retorica militaresca a proposito della lotta alla pandemia, con metafore come ‘prima linea’ per parlare di ospedali, abbiamo in Europa una guerra vera, con i soldati, non con gli infermieri. Si combattein(per ora, speriamo), ma noi ci siamo dentro fino al ...

