"Non lo farò". La struggente frase di Mara Venier: all'ultima puntata di Domenica In... (Di domenica 5 giugno 2022) Domenica In saluta i telespettatori di Rai 1. Mara Venier chiude la stagione con la puntata di Domenica 5 giugno. E lo fa con una promessa: "Non piangerò", conferma per poi spiegare: "Oggi vi saluteremo, ma solo per ora... perché da settembre noi...". Ma la conduttrice non fa in tempo a finire che subito parte la band con la canzone e le parole di Vasco Rossi "Noi siamo ancora qua". La Venier spiega agli ospiti che "oggi festeggeremo questa edizione con un sacco di ospiti, amici e professionisti". Tra loro Francesco Gabbani. È il cantante a lasciarsi andare a una lunga confessione. Ricordando il suo successo, l'artista afferma: "Tutto è accaduto in pochi anni, dal 2016 son passati 6 anni, ma è andato tutto molto bene". E poi, incalzato dalla Venier: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022)In saluta i telespettatori di Rai 1.chiude la stagione con ladi5 giugno. E lo fa con una promessa: "Non piangerò", conferma per poi spiegare: "Oggi vi saluteremo, ma solo per ora... perché da settembre noi...". Ma la conduttrice non fa in tempo a finire che subito parte la band con la canzone e le parole di Vasco Rossi "Noi siamo ancora qua". Laspiega agli ospiti che "oggi festeggeremo questa edizione con un sacco di ospiti, amici e professionisti". Tra loro Francesco Gabbani. È il cantante a lasciarsi andare a una lunga confessione. Ricordando il suo successo, l'artista afferma: "Tutto è accaduto in pochi anni, dal 2016 son passati 6 anni, ma è andato tutto molto bene". E poi, incalzato dalla: ...

